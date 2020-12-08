В Атяшево пожар уничтожил заброшенный дом

В Атяшево произошел пожар, который уничтожил заброшенный дом.

Поздним вечером 7 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Т. Бибиной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенный дом. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 54 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание заброшенного дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru