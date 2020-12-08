В Мордовии сотрудники ФСИН провели встречу со школьниками

Сотрудники исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии проинформировали школьников выпускных классов о порядке поступления в ведомственные высшие учебные заведения ФСИН России.

В ходе указанной встречи сотрудники уголовно-исполнительной системы провели урок профориентации для учащихся, во время которого детально рассказали ребятам о действующих высших учебных заведениях ФСИН России, специальностях, правилах поступления и обучения, а также о дальнейшем прохождении службы.

В конце мероприятия все желающие задали интересующие вопросы и получили исчерпывающие ответы.

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Источник: 13.fsin.su