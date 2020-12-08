Пролетарский район Саранска готовится к новогодним праздникам

В Пролетарском районе Саранска полным ходом ведется подготовка к новогодним праздникам.

На центральной площади указанного района уже красуется нарядная ёлка. Кроме того, были установлены новогодние световые конструкции, украшаются праздничной иллюминацией деревья, световые опоры, фасады многоквартирных домов.

Уже скоро Пролетарский район засверкает переливами радужных гирлянд и яркой иллюминацией.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru