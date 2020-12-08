В Пролетарском районе Саранска проводится мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима

В Саранске мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима проводится в Пролетарском районе.

На протяжении ноября нынешнего года администрацией Пролетарского района Саранска было проверено свыше 120 точек торговли и оказания услуг, в том числе на рынках «Ринг» и «Данко», на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима, наличия социальной разметки, антисептиков и средств индивидуальной защиты для покупателей.

По итогам проведения мониторинга за ноябрь проверяющими было составлено 8 актов за нарушение действующих профилактических мер.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru