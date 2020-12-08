Мордовия получит 1 миллиард рублей для сбалансированности бюджета

Мордовия получит более 1 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

Указанные финансовые поступления помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru