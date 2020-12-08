Артём Здунов встретился с представителями предпринимательской сферы

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов провел встречу с представителями предпринимательской сферы региона.

В ходе указанной встречи были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, волнующие бизнес-сообщество. Ряд поднятых тем станет предметом обсуждения на предстоящем заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Артём Здунов заявил, что подобные встречи будут регулярными.

Преимущественно речь шла о работе предпринимателей в условиях действующих противоэпидемических ограничений.

Президент группы компаний «Талина» Виктор Бирюков высказал свои предложения по совершенствованию роли общественных объединений, представляющих интересы бизнес-сообщества при министерствах и ведомствах. Глава республики отметил, что многие вопросы действительно могут быть решены на ведомственном уровне.

Также в работу было принято предложение по составлению рейтинга представителей регионального бизнес-сообщества – по уровню заработной платы на предприятии, вложенным в развитие инвестициям, объемам налоговых платежей.

Обсуждались вопросы режима работы сферы питания в предновогодние и праздничные дни.

Также читайте о том, что в Пролетарском районе Саранска прошла проверка по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли.

Источник: e-mordovia.ru