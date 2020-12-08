Артём Здунов провел встречу с руководителями общественных организаций

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 7 декабря встретился с руководителями общественно значимых некоммерческих организаций.

Глава республики обсудил с руководителями указанных организаций ключевые направления взаимодействия и призвал активнее участвовать в проектной деятельности.

Артём Здунов отметил высокую роль общественных организаций в выстраивании обратной связи с населением, выражении запросов и потребностей жителей республики.

Также глава региона подчеркнул, что в республике достаточно разносторонний общественный сектор, однако из почти полутора тысяч НКО можно выделить лишь треть активно действующих. Всего 4-5% принимают участие в проектной деятельности, грантовой работе. За последние три года некоммерческий сектор республики по линии грантов привлек 104 млн рублей на реализацию 112 общественно-значимых проектов.

Артём Здунов заявил, что ждет от общественных организаций реальных и интересных проектов в сферах науки и образования, культуры, туризма и многих других.

Руководители НКО рассказали главе региона о своих направлениях деятельности, поделились планами и идеями.

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Источник: e-mordovia.ru