В Мордовии состоялась торжественная церемония награждения, посвященная Дню волонтера.

Участников церемонии поздравил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов. Он отметил активное участие республики в добровольческом движении. В настоящее время в волонтерскую деятельность вовлечены почти 38 тыс. жителей Мордовии.

Добровольцы работают в самых разных направлениях: трудятся в больницах и социальных учреждениях, оказывают помощь ветеранам, инвалидам, детям-сиротам и многодетным семьям. Без их участия не проходит ни одно важное мероприятие в республике.

Артём Здунов отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции волонтеры оказывают неоценимую помощь в борьбе с пандемией.

На первом этапе на помощь медицинским работникам, старшему поколению и маломобильным гражданам пришли свыше 600 волонтеров-медиков. Они принимали заявки по телефону, закупали и развозили лекарства, продукты, товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты, помогали пожилым людям в простых бытовых вещах.

Артём Здунов вручил лучшим представителям волонтерского движения заслуженные награды.

Также на торжественной церемонии Артём Здунов дал старт благотворительной акции «Ёлка желаний». Он снял с праздничной ёлки две открытки с новогодними желаниями детей республики и забрал с собой, чтобы их исполнить.

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Источник: e-mordovia.ru