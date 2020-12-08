Государственный долг Мордовии превышает 49 миллиардов рублей

Государственный долг Мордовии по состоянию на 1 ноября нынешнего года составил 49,165 млрд рублей.

По сравнению с тем показателем, который имел место в начале октябре, размер долга снизился на 1,7% (900 млн рублей).

Сумма коммерческих кредитов в структуре долговых обязательств составляет 20,814 млрд рублей или долю, равную 42,3%.

Объем бюджетных заимствований равен 26,35 млрд рублей или доле в 53,59%.

В октябре текущего года на 900 млн рублей (31,3%) снизился объем ценных бумаг, выпущенных республикой.

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Источник: regnum.ru