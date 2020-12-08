В Мордовии проживают более двух тысяч граждан с ВИЧ

В Мордовии в настоящее время проживают 2053 ВИЧ-инфицированных гражданина.

По всей России ВИЧ диагностирован более чем у 900 тыс. человек, а во всём мире инфицированы более 35 млн лиц.

Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию жители Мордовии могут d центре профилактики и борьбы со СПИД, который находится по следующему адресу: Саранск, ул. Щорса, д. 35. Телефонный номер для справок: 35-08-88.

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Источник: mordovmedia.ru