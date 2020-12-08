В Мордовии разработали проект регионального бюджета на 2021 год

В Мордовии был разработан проект республиканского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Руководство региона рассчитывает на формирование бюджета с профицитом. Доходы с учетом прогнозируемых безвозмездных поступлений в следующем году должны составить 39,833 млрд рублей, а расходы — 39 млрд рублей.
В следующем году на социально-культурную сферу планируется направить 59% расходов, на национальную экономику — 24%, включая дорожное хозяйство — 18% в общем объеме расходов и ЖКХ — 3,8%.
Публичные слушания по проекту закона о бюджете региона пройдут 15 декабря.
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Источник: mordovmedia.ru