В Мордовии снизился спрос на санаторный отдых

В Мордовии было зафиксировано снижение уровня спроса на санаторный отдых.
Портал бронирования «Санатории-России» опубликовал рейтинг регионов страны по популярности и стоимости отдыха в санаториях минувшей осенью.
В лидеры по спросу на путевки вошли Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.
Также были подготовлены рейтинги отдельно по округам. Мордовия заняла тринадцатое место из четырнадцати в Приволжском федеральном округе. В республике спрос на санаторный отдых продемонстрировал снижение на уровне 11% по сравнению с теми показателями, которые имели место годом ранее.
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Источник: mordovmedia.ru