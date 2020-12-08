В Мордовии снизился спрос на санаторный отдых

В Мордовии было зафиксировано снижение уровня спроса на санаторный отдых.

Портал бронирования «Санатории-России» опубликовал рейтинг регионов страны по популярности и стоимости отдыха в санаториях минувшей осенью.

В лидеры по спросу на путевки вошли Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.

Также были подготовлены рейтинги отдельно по округам. Мордовия заняла тринадцатое место из четырнадцати в Приволжском федеральном округе. В республике спрос на санаторный отдых продемонстрировал снижение на уровне 11% по сравнению с теми показателями, которые имели место годом ранее.

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Источник: mordovmedia.ru