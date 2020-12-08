Два жителя Саранска пойдут под суд за покупку и хранение наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в приобретении и хранении наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце августа нынешнего года два 26-летних жителя Саранска на одном из сайтов приобрели наркотики массой 0,78 г. Запрещенное вещество парни стали хранить в салоне автомобиля одного из них, где оно вскоре было обнаружено стражами порядка.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых в настоящее время находятся на рассмотрении Октябрьского районного суда Саранска.

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Источник: epp.genproc.gov.ru