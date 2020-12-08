В Краснослободском районе загорелся жилой дом

В Краснослободском районе произошло возгорание жилого дома.

Днём 7 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Чукалы. На улице Садовой загорелся жилой дом №8. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 50 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания жилого дома.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть максимально осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru