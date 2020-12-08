В Рузаевском районе горела квартира

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание в квартире.
Указанное происшествие произошло вечером 7 декабря в п. Совхоз №3 «Дорурс». Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №1, расположенного по адресу – улица Центральная. Пламя повредило потолочное перекрытие на площади 1 кв. м.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru