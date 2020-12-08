В Темникове осудили мужчину, управлявшего мотоциклом в состоянии опьянения

В Темникове суд вынес приговор в отношении местного жителя, который управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

В октябре нынешнего года 61-летний житель Темникова управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее данный гражданин был привлечен к уголовной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде и назначенное наказание не отбыл.

Решением Темниковского районного суда 61-летнему гражданину было назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.

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Источник: epp.genproc.gov.ru