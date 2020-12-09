На нескольких парковках Саранска ограничили стоянку транспортных средств

В Саранске была ограничена стоянка транспортных средств на нескольких парковках.

По причине уборки снега и наледи до 09:00 10 декабря стоянка транспортных средств будет ограничена на следующих объектах: парковка между многоквартирными домами №№12 и 14 по ул. Энгельса и зданием МДОУ «Детский сад №71» (проспект 50 лет Октября, д. 44А); парковка по ул. Комарова, прилегающая к торговому комплексу (ул. Комарова, д. №2) и магазину промышленных товаров (ул. Комарова, д. №2Б, стр. 1); парковка по ул. Веселовского между зданием МБУК «Дом культуры «Луч» (ул. Веселовского, д. №40А) и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, д. №62А); парковка дублера ул. Коваленко между торговым комплексом «Данко» (ул. Миронова, д. №1А) и зданием Пролетарского районного суда Саранска (ул. Коваленко, д. №47А); парковки дублера ул. Севастопольской, прилегающие к многоквартирным домам №№11 и 13 по ул. Севастопольской; парковка, прилегающая к многоквартирному дому №6 по ул. Гайдара.

По информации, опубликованной пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru