В Кочкуровском районе в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка

В Кочкуровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 19-летняя девушка.

Происшествие произошло днём 8 декабря на 15-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительной информации, 20-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ауди», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадала 19-летняя пассажирка иномарки. Девушке понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф