Жителя Саранска осудили за избиение знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

В конце августа нынешнего года 34-летний житель Саранска гостил у своего 30-летнего знакомого. Мужчины поссорились из-за разногласий бытового характера. В процессе выяснения отношений гость жестоко избил владельца жилья.

Пострадавший получил ушиб мозга, а также переломы ребер с повреждением легкого и ушибами тела.

Решением суда в отношении 34-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф