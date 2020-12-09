В Саранске иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

В Саранске мужчина попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 8 декабря на территории Октябрьского района города. На улице А. Невского 29-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», совершила наезд на 63-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф