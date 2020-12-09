В Атяшево сгорела баня

В Атяшево произошел пожар, который уничтожил баню.

Поздним вечером 8 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Октябрьской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №11 горит баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru