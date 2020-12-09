В Мордовии прошла акция «Родительское собрание»

Психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии совместно с сотрудниками филиала по Рузаевскому району провели акцию под названием «Родительское собрание» с несовершеннолетними осужденными, состоящими на различных учетах инспекции, и их законными представителями с просмотром видеоролика о вреде и последствиях употребления алкоголя и наркотических средств.

При анализе административной практики за несколько лет четко прослеживается тенденция увеличения количества подростков, привлекаемых к административной ответственности за употребление алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, и снижения возраста, с которого подростки начинают употреблять алкоголь. Растет число преступлений, совершенных подростками. Большинство из них совершаются в состоянии алкогольного опьянения и в группе.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su