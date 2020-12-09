В Мордовии был задержан пьяный тракторист

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель трактора.

Утром 8 декабря в п. Первомайск инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» на улице Зверосовхоз был остановлен трактор марки «Валтра» без государственных регистрационных знаков под управлением 50-летнего гражданина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный мужчина уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф