В Мордовии был задержан пьяный тракторист

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель трактора.
Утром 8 декабря в п. Первомайск инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» на улице Зверосовхоз был остановлен трактор марки «Валтра» без государственных регистрационных знаков под управлением 50-летнего гражданина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее указанный мужчина уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф