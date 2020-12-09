В Атяшевском районе горел автомобиль

В Атяшевском районе пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 8 декабря на одном из участков автомобильной дороги, расположенной неподалеку от населенного пункта Тарасово. Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Атяшево сгорела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru