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Спортсмены из Мордовии завоевали две награды на чемпионате России по поясной борьбе корэш

Спортсмены из Мордовии завоевали две награды на чемпионате России по поясной борьбе корэш

Мордовские спортсмены завоевали две награды на чемпионате России по поясной борьбе корэш.

Указанные соревнования проходили в Казани. В состязаниях принимали участие более 150 спортсменов из 31 региона России.

В командном зачете победу одержала сборная Татарстана.

Мордовию представляли воспитанники СШОР спортивной борьбы и дзюдо А. В. Мишина. Асаинов Абдулваххаб в весовой категории 70 кг занял второе место. Соколов Владислав в весовой категории 65 кг стал бронзовым призером. 

По информации пресс-службы министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru