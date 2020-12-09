Спортсмены из Мордовии завоевали две награды на чемпионате России по поясной борьбе корэш

Мордовские спортсмены завоевали две награды на чемпионате России по поясной борьбе корэш.

Указанные соревнования проходили в Казани. В состязаниях принимали участие более 150 спортсменов из 31 региона России.

В командном зачете победу одержала сборная Татарстана.

Мордовию представляли воспитанники СШОР спортивной борьбы и дзюдо А. В. Мишина. Асаинов Абдулваххаб в весовой категории 70 кг занял второе место. Соколов Владислав в весовой категории 65 кг стал бронзовым призером.

По информации пресс-службы министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске прошли соревнования по настольному теннису среди сотрудников МЧС.

Источник: mordovia-sport.ru