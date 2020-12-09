Житель Кочкуровского района фиктивно прописал в своем доме иностранца

В Кочкуровском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце ноября нынешнего года 59-летний житель села Сабаево фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме 22-летнего гражданина Таджикистана, который в действительности проживает по другому адресу.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф