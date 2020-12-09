В Дубенском районе пожар уничтожил баню

В Дубенском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Поздним вечером 8 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Кайбичево. Возле дома №15, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 18 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru