Артём Здунов посетил ООО «Стекольная компания «Развитие»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 8 декабря посетил ООО «Стекольная компания «Развитие».

Глава республики ознакомился с производственными мощностями предприятия, в том числе осмотрел цех выработки стеклотары стекольного корпуса.

Продукция рассматриваемого завода поставляется в разные регионы России, а также в Армению, Литву, Грузию, Польшу.

Руководитель республики провел на предприятии расширенное совещание с резидентами ТОСЭР «Рузаевка». Были обсуждены перспективы развития территории.

Артём Здунов заявил, что для более активного привлечения резидентов нужно развивать дорожную и транспортную инфраструктуру.

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Источник: e-mordovia.ru