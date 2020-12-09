Артём Здунов посетил ООО «Стекольная компания «Развитие»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 8 декабря посетил ООО «Стекольная компания «Развитие».
Глава республики ознакомился с производственными мощностями предприятия, в том числе осмотрел цех выработки стеклотары стекольного корпуса.
Продукция рассматриваемого завода поставляется в разные регионы России, а также в Армению, Литву, Грузию, Польшу.
Руководитель республики провел на предприятии расширенное совещание с резидентами ТОСЭР «Рузаевка». Были обсуждены перспективы развития территории.
Артём Здунов заявил, что для более активного привлечения резидентов нужно развивать дорожную и транспортную инфраструктуру.
Также читайте о том, что Артём Здунов дал старт благотворительной акции «Ёлка желаний».
Источник: e-mordovia.ru