Центр культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевском районе модернизируется

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 8 декабря в рамках рабочей поездки в Рузаевский район осмотрел ход реновации Центра культуры имени А.В. Ухтомского.

В этом году на указанном объекте был выполнен большой объем работ, в том числе устройство кровли и системы отопления, монтаж архитектурных элементов и вытяжных установок. В скором времени начнутся работы по внутренней отделке и монтаж технологического оборудования.

Ввести объект в строй планируется к 1 сентября 2021 года.

Артём Здунов обсудил с руководством компании-подрядчика график завершения строительно-монтажных работ.

После проведения реновации Центр культуры имени А.В. Ухтомского будет включать в себя концертный зал, театральную, хоровую, музыкальную студии, хореографические классы, класс традиционных ремесел, медиатеку, детский образовательно-игровой комплекс, музей по истории Рузаевского района, выставочный зал.

Также читайте о том, что Артём Здунов посетил ООО «Стекольная компания «Развитие».

Источник: e-mordovia.ru