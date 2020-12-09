Артём Здунов распорядился построить новую детскую поликлинику в Рузаевке

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов распорядился построить в Рузаевке новую детскую поликлинику.

До марта прошлого года детская поликлиника, обслуживающая более 10 тыс. детей Рузаевского района, располагалась в здании 1962 года постройки, предназначенном под детский сад. В 2014 году данное здание было признано аварийным, а в начале минувшего года Рузаевским районным судом было вынесено решение о запрете эксплуатации детской поликлиники.

Медперсонал пришлось размещать по другим больницам. В результате педиатры и неврологи были переведены в здание бывшего детского сада на улице Петрова в Рузаевке, а детских врачей других специальностей (отоларинголога, хирурга, ортопеда-травматолога, фтизиатра, уролога-андролога) разместили в помещении стоматологической поликлиники, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Юрасова.

Под строительство новой детской поликлиники уже определен земельный участок, расположенный на территории Рузаевской центральной районной больницы. Проект типовой поликлиники предусматривает 350 посещений в сутки. Артём Здунов во время рабочей поездки в Рузаевский район поручил срочно подготовить проектно-сметную документацию на объект.

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Источник: e-mordovia.ru