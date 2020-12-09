Артём Здунов посетил детский технопарк «Кванториум» в Рузаевке

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов осмотрел детский технопарк «Кванториум» в Рузаевке.

Указанный технопарк появился благодаря участию республики в 2019 году в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», реализуемом в рамках национального проекта «Образование».

В результате конкурсного отбора было принято решение разместить технопарк на площадке Центра дополнительного образования детей «ЮНИТЭР».

Капитальный ремонт здания обошелся региональному и местному бюджету в 20,5 млн рублей, на 68 млн рублей было закуплено оборудование. Шесть квантов позволяют охватить все современные направления дополнительного образования школьников.

Артём Здунов осмотрел все кванты, пообщался с воспитанниками и оценил проекты, над которыми работают ребята.

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Источник: e-mordovia.ru