Артём Здунов посетил животноводческий комплекс в Рузаевском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 8 декабря в рамках рабочей поездки в Рузаевский район осмотрел животноводческий комплекс на 1000 голов дойного стада, возводящийся в посёлке Совхоз «Красное Сельцо».

Предприятие «Агросоюз-Красное Сельцо» приступило к реализации проекта стоимостью свыше 765 млн рублей в 2017 году.

Сейчас уже построен доильно-молочный блок с зоной ветеринарно-санитарной обработки, три коровника, оборудован санпропускник, установлено технологическое оборудование.

В этом году предприятие заложило 13 га многолетних насаждений, одна половина отдана под сад, другая - под смородину и питомник.

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Источник: e-mordovia.ru