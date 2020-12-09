Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей «Рузхиммаша»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 8 декабря посетил завод «Рузхиммаш», где ознакомился с основными производственными площадками предприятия и номенклатурой выпускаемой продукции.

Генеральный директор ОАО «Рузхиммаш» Валерий Ларин рассказал, что в настоящее время завод занимает второе место в России по объемам производства подвижного состава, в этом году будет выпущено 10 тыс. вагонов. Основной портфель заказов был сформирован за счет спроса на модели с улучшенными характеристиками. Этими моделями являются зерновозы, минераловозы, фитинговые платформы. Востребованы вагоны для нефтепродуктов, бензина, сертифицирована цистерна для растительных масел.

Новые проекты связаны с разработкой специализированных моделей, таких как скоростные платформы, вагоны из алюминиевых сплавов.

Коллектив предприятия насчитывает более 3,5 тыс. сотрудников. Средняя зарплата составляет около 42,5 тыс. рублей, что на 7% больше по сравнению с показателем прошлого года.

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Источник: e-mordovia.ru