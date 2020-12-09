В Саранске возобновляются ярмарки выходного дня

В Саранск возвращаются ярмарки выходного дня.

Первая после длительного перерыва ярмарка пройдет 12 декабря.

Уже известно, что говядину на ярмарках предлагается продавать по цене 250 рублей за килограмм, свинину – 170 рублей, птицу – 100 рублей, масло сливочное – 470 рублей, сыр – 390 рублей, сахар – 41 рубль, яйцо – 50 рублей за десяток, капусту –10 рублей за килограмм, свеклу – 12 рублей, морковь, лук и картофель – по 15 рублей за килограмм.

Были определены места проведения ярмарки. Это ул. Энгельса и территория в районе детского сада №71, ул. Пролетарская (в районе дома №39), ул. Косарева (в районе домов №№76,78, 80), площадки около рынков «Данко» и «Ринг».

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Источник: info-rm.com