Спортсмен из Мордовии стал призером турнира по греко-римской борьбе

Спортсмен из Мордовии стал серебряным призером всероссийского турнира по греко-римской борьбе.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2007 годов рождения, посвященный памяти Дмитрия Тимофеева, прошел на днях во Владимире.

Спортсмен СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина Даниил Иришев в весовой категории 62 кг завоевал серебряную медаль, обеспечив себе место в сборной для участия в первенстве страны 2021 года. Его товарищ по команде Сальников Дмитрий, выступая в весе 57 кг, занял пятое место.

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Источник: mordovia-sport.ru