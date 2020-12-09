В Чамзинском районе загорелась заброшенная постройка

В Чамзинском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

Вечером 8 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. На улице Микрорайон-1 загорелась заброшенная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru