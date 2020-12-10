В Кадошкинском районе в ДТП пострадал 49-летний водитель грузовика

В Кадошкинскогм районе произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель грузового автомобиля.

Происшествие произошло утром 9 декабря на полевой дороге, пролегающей в районе 51-го километра магистрали, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 49-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство наехало на распаханный участок местности, а после этого опрокинулось.

Водитель грузовика доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф