В Саранске 42-летний водитель иномарки сбил 21-летнего парня

В Саранске 21-летний парень попал под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло утром 9 декабря на территории Пролетарского района города. На улице Победы 42-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», во время движения задним ходом из-за невнимательности совершил наезд на 21-летнего парня, который шел по дворовой территории.

Пострадавший был осмотрен медиками на месте происшествия.

Известно, что водитель иномарки был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф