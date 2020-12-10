В Большеберезниковском районе пожар уничтожил жилой дом и несколько надворных построек

В Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и несколько надворных построек.

Поздним вечером 9 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Гарт. На улице Советской загорелись надворные постройки и жилой дом №23.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило жилой дом и надворные постройки на общей площади 100 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru