В Большеберезниковском районе пожар уничтожил жилой дом и несколько надворных построек

В Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и несколько надворных построек.
Поздним вечером 9 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Гарт. На улице Советской загорелись надворные постройки и жилой дом №23.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя полностью уничтожило жилой дом и надворные постройки на общей площади 100 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Дубенском районе пожар уничтожил баню.
Источник: 13.mchs.gov.ru