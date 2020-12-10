Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов провел встречу с главой Рузаевского района Александром Сайгачевым.

Александр Сайгачев доложил, что в Рузаевке ведется строительство детского сада на 108 мест. Объект возводится на месте старого здания, которому было более 100 лет. Новое дошкольное учреждение появится в рамках реализации проекта «Демография».

Скоро в городе откроется первая модельная библиотека. Это будет многофункциональный центр для общения и организации выставочного пространства, индивидуальной работы с книгами и компьютерами, для встреч и дискуссий.

Одним из масштабных проектов следующего года станет реконструкция парка культуры и отдыха. Продолжится реализация программы «Формирование комфортной городской среды», по которой обустроят аллею Машиностроителей, установят спортивную и детскую площадки, отремонтируют семь дворовых территорий.

Продолжается переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В конце декабря ключи от новых квартир получат 72 человека, в следующем году планируется расселить ещё 169 человек из 66 ветхих помещений.

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Источник: e-mordovia.ru