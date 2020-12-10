Артём Здунов обсудил реализацию инвестпроектов на предприятиях «Рузово» и «Авангард»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Рузаевский район посетил закрытое акционерное общество «Рузово».

В прошлом году на указанном предприятии началась реализация инвестиционного проекта, который позволит увеличить производственные мощности на 30% и нарастить объемы экспорта продукции.

Артём Здунов обсудил с руководством ЗАО сроки завершения работ и вопросы финансового обеспечения проекта, а также детально ознакомился с производственными мощностями.

Также глава региона посетил ООО «Авангард», где осмотрел основные площадки предприятия и изучил выставку выпускаемой продукции.

Читайте также о том, что Артём Здунов провел встречу с главой Рузаевского района.

Источник: e-mordovia.ru