Артём Здунов обсудил вопросы завершения газификации в Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов провел встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Саранск», АО «Газпром газораспределение Саранск» Максимом Автаевым.

В ходе указанной встречи были обсуждены актуальные вопросы бесперебойного и безаварийного газоснабжения региона. Отдельное внимание было уделено газификации Мордовии.

В настоящее время ведется строительство газопроводов для подачи сетевого газа в несколько населенных пунктов республики: сёла Полянки и Павловка Темниковского района, Старая Карачиха и Козловка, деревню Васильевка Ромодановского района, деревню Суподеевка Ардатовского района, посёлок Белотроицкий Лямбирского района, Зубово-Полянский лесоучасток и посёлок Крюковка Зубово-Полянского района, деревню Ворона Ковылкинского района.

Общая протяженность межпоселковых газовых сетей, предусмотренных строительством, составит 22,1 км.

В период с 2021 по 2025 год компания построит межпоселковые газопроводы для газификации 39 сельских населенных пунктов в 12 районах республики.

В результате реализации пятилетней программы к началу 2026 года будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru