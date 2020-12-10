Жители Большеберезниковского района принимают участие в программе «Агростартап»

Жители Большеберезниковского района принимают участие в региональной программе «Агростартап» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Агростартап» представляет собой грант, выделяемый главе КФХ на различные нужды, среди которых приобретение земельного участка, строительство или модернизация объектов сельскохозяйственного производства, закупка скота, разведение рыбы. Грант также предполагает софинансирование затрат на создание и развитие хозяйства (10 % своих средств от суммы гранта).

За два года гранты по программе «Агростартап» получили четыре фермера из указанного района. Одна из них – Александра Струенкова. Ей было выделено 2,6 млн рублей на развитие молочного скотоводства. Деньги пойдут на приобретение строения для семейной фермы с земельным участком и закупку тёлок. До 2024 года в хозяйстве Струенковой должно быть 72 коровы.

Также читайте о том, что Артём Здунов обсудил вопросы завершения газификации в Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru