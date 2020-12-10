В Мордовии реализуется проект «Чистая вода»

В Мордовии осуществляется реализация регионального проекта под названием «Чистая вода».

В результате реализации указанного проекта доля населения Мордовии, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличится с 87,7% (на конец 2017 года) до 92,5 % к 2024 году.

Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2020 году должна составить 87,9%.

В рамках проекта ведется возведение, реконструкция и модернизация объектов питьевого водоснабжения. Продолжается строительство водозабора № 2 в Чамзинке.

Также читайте о том, что жители Большеберезниковского района принимают участие в программе «Агростартап».

Источник: e-mordovia.ru