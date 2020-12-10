Артём Здунов призвал улучшить информирование граждан о наличии лекарств в аптеках

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов заострил внимание на проблеме недостаточной информированности жителей республики о том, где и какие лекарства есть в продаже.

Глава региона отметил, что ситуация по коммерческим аптекам в сторону улучшения не меняется. В аптеках «Фармации» всё необходимое есть, но люди должны обойти несколько пунктов, чтобы приобрести то, что им нужно.

Артём Здунов призвал ответственных за это направление наладить систему информирования.

Кроме того, недавно были приняты решения, касающиеся продления ещё на две недели больничных листов для работающих граждан возрастной категории 65 лет и старше.

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Источник: e-mordovia.ru