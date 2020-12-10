В Мордовии организациям общественного питания разрешили работать после 23:00

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов внес очередные изменения в документ о повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и другим организациям общественного питания разрешается после 23:00 продавать товары, обслуживать жителей региона на вынос и осуществлять доставку заказов.

Проведение массовых мероприятий (банкетов, поминок и др.) остается под запретом. Не меняется и режим их работы (с 08:00 до 23:00).

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Источник: e-mordovia.ru