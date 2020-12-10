В Мордовии вручили награды многодетным матерям

В Мордовии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери.

От имени временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артёма Здунова многодетных матерей приветствовал и награждал первый заместитель руководителя регионального правительства Владимир Сидоров.

Владимир Сидоров отметил, что в этом году для снижения негативных последствий коронавируса был принят комплекс своевременных мер поддержки. Также он подчеркнул, что в республике продолжится активное строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, ипотечного жилья. Кроме того, продолжится предоставление государственной помощи нуждающимся в поддержке семьям.

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Источник: e-mordovia.ru