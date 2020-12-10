Артëм Здунов провел рабочую встречу с председателем совета директоров ГК «Промомед»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым.

Были рассмотрены вопросы освоения на производственных мощностях саранского завода «Биохимик» выпуска оригинальных лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией. Речь идет о лекарстве «Арепливир». Эффективность этого препарата для лечения COVID-19 уже подтверждена отзывами врачей, применивших его для лечения.

Также обсуждалась локализация на территории Мордовии новых площадок, которые позволят увеличить объемы производства и обеспечить дальнейший рост заработной платы на предприятии.

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Источник: e-mordovia.ru