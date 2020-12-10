ПАО «Т Плюс» вложит в тепловую инфраструктуру Саранска более 5 миллиардов рублей

ПАО «Т Плюс» в ближайшие десять лет готово вложить 5,5 млрд рублей в инфраструктуру Саранска.

Ожидающийся переход на ценовую зону теплоснабжения позволит увеличить на 700 млн рублей инвестиции в теплоснабжение Саранска. Это на 14% больше, чем при нынешнем тарифном регулировании. Большая часть вложений будет направлена на модернизацию тепловых сетей, износ которых составляет 68%.

Основной упор будет сделан на повышение надежности тепловых сетей города. Большой объем средств будет вложен в муниципальные сети города, сумма увеличится со 100 до 400 млн рублей в ближайшее десять лет.

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Источник: e-mordovia.ru