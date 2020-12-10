Артëм Здунов оценил перспективы развития молочного животноводства в Рузаевском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Рузаевский район осмотрел ход строительства нового молочного комплекса на 1120 голов крупного рогатого скота, возводимого ООО «Исток» в с. Болдово.

Строительство указанного объекта началось в 2018 году, его стоимость составляет 321 млн рублей. В августе нынешнего года здесь ввели в эксплуатацию помещения для крупного рогатого скота, на очереди – строительство телятников.

Общий объем инвестиций в текущем году составит 83,5 млн рублей.

Глава региона обсудил с руководителем предприятия перспективы развития молочного животноводства.

За 10 месяцев текущего года производство молока в ООО «Исток» составило 8121 тонну, надой на 1 корову - 9476 кг.

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Источник: e-mordovia.ru